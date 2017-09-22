Пикет против памятника Сталину в Москве. Фотография

В Москве на «Аллее правителей» установили новые бюсты советских и постсоветских руководителей работы Зураба Церетели. В числе прочих на аллее появились памятники Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. В знак протеста против открытия бюста Сталина прошел одиночный пикет. Участница пикета держала в руках плакат со стихотворением Анны Ахматовой «Защитникам Сталина»: «Это те, что кричали: „Варавву / Отпусти нам для праздника“, те, / Что велели Сократу отраву / Пить в тюремной глухой тесноте. / Им бы этот же вылить напиток / В их невинно клевещущий рот, / Этим милым любителям пыток, / Знатокам в производстве сирот».

Артем Коротаев / ТАСС