Можно ли выбирать себе смерть? Подкаст «Дело случая»
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Крестный ход на Невском проспекте. ФотографияМВД сообщило об участии в шествии 100 тысяч человек
Meduza
16:08, 12 сентября 2017
12 сентября на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошел ежегодный крестный ход в связи с днем перенесения мощей Александра Невского. В этом году, по оценкам МВД и митрополии, в шествии приняли участие около 100 тысяч человек. Участники одной из колонн несли транспаранты с текстом «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа».