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Крестный ход на Невском проспекте. Фотография МВД сообщило об участии в шествии 100 тысяч человек

Meduza
16:08, 12 сентября 2017

12 сентября на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошел ежегодный крестный ход в связи с днем перенесения мощей Александра Невского. В этом году, по оценкам МВД и митрополии, в шествии приняли участие около 100 тысяч человек. Участники одной из колонн несли транспаранты с текстом «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа».

Александр Гальперин / Sputnik / Scanpix / LETA

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