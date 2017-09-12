12 сентября на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошел ежегодный крестный ход в связи с днем перенесения мощей Александра Невского. В этом году, по оценкам МВД и митрополии, в шествии приняли участие около 100 тысяч человек. Участники одной из колонн несли транспаранты с текстом «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа».

Александр Гальперин / Sputnik / Scanpix / LETA