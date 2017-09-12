МВД: в крестном ходе на Невском проспекте приняли участие 100 тысяч человек

В крестном ходе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге приняли участие около 100 тысяч человек, сообщили в региональном управлении МВД.

Так же количество участников хода оценили в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. Там добавили, что «множество людей присоединялись к шествию по мере продвижения колонны».

Крестный ход проходил в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург. Его участники прошли по Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской Лавры. Возглавлял шествие, как пишет ТАСС, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Участники одной из колонн («Фонтанка» называет их «казаками и представителями имперских движений») несли транспаранты с текстом «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа».