МВД: в крестном ходе на Невском проспекте приняли участие 100 тысяч человек

Интерфакс
15:55, 12 сентября 2017
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В крестном ходе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге приняли участие около 100 тысяч человек, сообщили в региональном управлении МВД.

Так же количество участников хода оценили в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. Там добавили, что «множество людей присоединялись к шествию по мере продвижения колонны».

Крестный ход проходил в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург. Его участники прошли по Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской Лавры. Возглавлял шествие, как пишет ТАСС, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Участники одной из колонн («Фонтанка» называет их «казаками и представителями имперских движений») несли транспаранты с текстом «Матильда — пощечина русскому народу» и «Честь государя — честь народа».

Между тем, в связи в проведением крестного хода по Невскому проспекту в центре Петербурга были перекрыты многие близлежащие улицы. Утром во вторник с городе скапливались автомобильные пробки, многие жители жаловались в социальных сетях на ограничения движения в будний день.

Интерфакс
Крестный ход по случаю дня перенесения мощей Александра Невского проводится ежегодно с 2013 года (эта традиция существовала в городе до 1921 года). В 2016 году сообщалось о 50 тысячах участников.
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