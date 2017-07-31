В Суздале открыли памятник Тарковскому. С Андреем Рублевым и Бориской. Фотография

В Суздале около Спасо-Евфимиева монастыря 29 июля открыли памятник Андрею Тарковскому, который является частью большой скульптурной композиции. Тарковский стоит на фоне часовни, а рядом с ними еще две фигуры — персонажи его фильма Андрей Рублев и мастер Бориска. Открытие памятника, сделанного скульптором Марией Тихоновой, приурочено к 85-летию Тарковского и 50-летнему юбилею фильма «Андрей Рублев». Автор идеи композиции — Николай Бурляев, сыгравший Бориску в «Андрее Рублеве». Памятник был освящен.
Поправки: изначально в материале говорилось, что памятник Тарковскому в Суздале — это первый памятник режиссеру. Это не так. «Медуза» приносит свои извинения читателям.
Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA