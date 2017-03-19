Так руководитель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько отозвался о жителях Белоруссии, которые выходят на митинги против «налога на тунеядство». Этот закон обязывает граждан, не трудоустроенных больше полугода, заплатить в бюджет около 230 долларов. Накануне первых митингов, которые прошли 15 марта, президент Александр Лукашенко приостановил действие закона, но приказал задерживать демонстрантов — «выковыривая их, как изюм из булки». Следующие митинги назначены на 25 марта.
Кадр в анонсе: АТН новости Беларуси и мира / YouTube