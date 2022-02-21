Диснеевские принцессы становятся героинями «Друзей», «Игры в кальмара» и «Эйфории» В инстаграм-аккаунте OneFairyFail возможно и не такое

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Вы когда-нибудь задумывались, как бы персонажи из мультфильмов Disney смотрелись в декорациях других фильмов и сериалов — или вообще жили бы нормальной современной жизнью? На эти вопросы отвечает художница под именем OneFairyFail.

В ее инстаграме принцессы и принцы, злодеи и злодейки занимаются будничными делами или вживаются в киношные и сериальные образы. Моана превращается в Ру из «Эйфории», Мулан — в героиню «Игры в кальмара», а Анастасия — в Элизабет из «Хода королевы». Но особенно удачные коллажи получаются с персонажами из сериала «Друзья». Им посвящена целая серия работ.

OneFairyFail рассказывает, что любит создавать юмористические сцены, вдохновленные реальной жизнью — и чем они более жизненные, тем смешнее ей кажутся. Идея делать коллажи, по словам художницы, пришла ей в голову, когда она листала социальные сети и увидела селфи, сделанные с виртуальным фильтром, который превращает человека в персонажа мультфильма.

У художницы есть другой аккаунт, где она делится совсем другими картинками — сюрреалистическим и меланхоличными. Свой более юмористический инстаграм она запустила во время карантина, когда, видимо, стало совсем грустно.

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