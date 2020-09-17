Toonify — сервис, который с помощью нейросетей сделает из вас персонажа мультфильмов Disney и Pixar. Нужно загрузить свое фото на сайт и дождаться результата (иногда приходится подолгу обновлять страницу).

Авторы проекта советуют использовать снимки, сделанные при хорошем освещении, лучше всего при этом смотреть прямо в объектив камеры. Увы, с очками Toonify не работает. Создатели сервиса объясняют это тем, что в мультфильмах не так много героев, которые носят очки, а значит, нейросеть просто не на чем было обучать. С глазами тоже не все так просто, иногда Toonify по неизвестной причине изменяет их цвет.

Сейчас сайт проекта из-за большого количества посетителей работает с перебоями. Однако некоторым сотрудникам «Медузы» все же удалось превратить себя в персонажей мультфильмов — и результат понравился не всем! Вот что из этого получилось.

Александр Филимонов, редактор отдела новостей

Наталья Федоренко, руководитель проекта MeduzaCare

Алексей Буцких, руководитель проектов

Анастасия Долгова, редактор отдела выпуска

Юрий Сапрыкин, редактор отдела «Игры»

Султан Сулейманов, директор по инновациям

Настя Григорьева, дизайнер

Владимир Афонский, видеоредактор

Наталья Гредина, редактор отдела «Культура»

Андрей Першин, видеодизайнер

А теперь о том, с чем Toonify не справляется (помимо очков). Выяснилось, что нейросетям совершенно не поддаются бороды, сервис просто размазывает их по лицу.

Александр Бакланов, редактор отдела новостей

А еще в некоторых случаях Toonify отзеркаливает изображение.

Дарья Невкрытая, редактор отдела выпуска

Что еще хуже, иногда Toonify подрисовывает лишнюю пару глаз. Причем не только к диснеевской версии фото, но и к оригиналу.

Маша Шарапа, редактор отдела выпуска