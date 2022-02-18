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Вышел трейлер фильма об Элвисе Пресли от режиссера «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби»! Менеджера музыканта играет Том Хэнкс

Источник: Meduza

Студия Warner Bros. показала трейлер фильма «Элвис». Это биография «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли от режиссера База Лурмана («Мулен Руж», «Великий Гэтсби»).

Трейлер на русском

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

В главной роли — Остин Батлер. Том Хэнкс сыграл менеджера музыканта Тома Паркера. Роль единственной жены певца, Присциллы Пресли, исполнила Оливия ДеДжонг. Картина расскажет историю превращения молодого неизвестного музыканта в суперзвезду через призму сложных взаимоотношений Пресли и Паркера.

Фильм выйдет в американский прокат 24 июня. Российской премьеры придется подождать до 14 июля.

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