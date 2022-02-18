Каждый день ворчите на погоду? Рой Кент из «Теда Лассо» показывает, как делать это правильно И все это в «Улице Сезам»!

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Актер Бретт Голдстин, который играет ворчливого футболиста Роя Кента в «Теде Лассо», пришел на шоу «Улица Сезам» и, кажется, там у него случился идеальный мэтч. Естественно, речь про ворчуна Оскара, живущего в мусорном баке. Вот как это было.

— Разве это не прекрасный день? — воодушевленно спрашивает Большая Птица, проходя мимо.

Про эту встречу Голдстин написал в твиттере: «На днях встретил родственную душу. Я сказал ему, что у нас много общего. Он сказал мне убираться».

Вообще о любви актера к куклам известно давно. Он рассказывал про нее на шоу Джимми Киммела и в некоторых выступлениях. Поэтому неудивительно, что съемки в «Улице Сезам» стали для него важным событием. Вот что Голдстин написал про это в своем инстаграме:

Это было чудеснее, чем я мог себе представить. Все были веселы, великолепны, дружелюбны и добры. Мне удалось поздороваться со всеми жителями, кроме Снаффлупагуса, который спал (хотя я видел, как он спал, и он храпит меньше, чем вы думаете). Это было идеально.

Эпизод с Голдстином выйдет в «Улице Сезам» в этом году, но точная дата пока не известна.

Впрочем, возможно, это опять (?) просто нейросеть

Немного конспирологии: Роя Кента, капитана команды Теда Лассо, в сериале играет не живой человек, а компьютерная модель Вроде бы бред. Но как теперь это развидеть?!

Впрочем, возможно, это опять (?) просто нейросеть

Немного конспирологии: Роя Кента, капитана команды Теда Лассо, в сериале играет не живой человек, а компьютерная модель Вроде бы бред. Но как теперь это развидеть?!

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