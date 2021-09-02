Немного конспирологии: Роя Кента, капитана команды Теда Лассо, в сериале играет не живой человек, а компьютерная модель Вроде бы бред. Но как теперь это развидеть?!
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Рой Кент — один из главных персонажей флагманского сериала Apple «Тед Лассо». В первом сезоне он — капитан футбольной команды Английской Премьер-лиги ФК «Ричмонд», которую тренирует главный герой сериала, американец Тед Лассо. Кент — очень талантливый футболист, но при этом грубоватый и озлобленный. Возможно, потому что он — самый старший в команде и его футбольная карьера явно подходит к концу. С этим героем связаны множество событий обоих сезонов. Сыграл его британский актер Бретт Голдстин. Или не сыграл?
Фанаты сериала убеждены: Рой Кент — это компьютерная модель! Казалось бы, такого не может быть. Но присмотритесь, не кажется ли вам, что этот герой просто перенесся в сериал из футбольного симулятора FIFA? Мы тоже сперва презрительно фыркнули. А потом пригляделись…
На Reddit эта теория обсуждается уже несколько месяцев, однако в начале сентября теория вышла за пределы форума. Все говорят примерно одно и то же: «Я думал об этом во время просмотра сериала, но никому не говорил, потому что боялся, что люди назовут меня психом. Но теперь я нагуглил этот тред и мне стало легче — я не один! Рой Кент — компьютерная модель!».
Примерно те же мысли озвучили коллеги журналиста The Verge, написавшего материал по мотивам треда. Издание определило несколько причин, по которым Рой Кент не похож на настоящего человека:
- у него слишком идеальная растительность на лице
- создатели сериала используют мягкое освещение, при котором ткань и кожа выглядят необычно гладкими
- футбольная форма напоминает о FIFA
- возможно, у него слишком большая голова (понимаем, звучит грубовато)
Сам «актер Голдстин» (да-да, мы уже надели шапочки из фольги) сперва ответил на обвинения простым эмодзи с роботом: «🤖», а потом и вовсе выложил в сторис полноценное обращение. Правда, снятое от лица мемоджи с его изображением:
«Хочу кое-что прояснить раз и навсегда: я абсолютно настоящий нормальный человек, который по стечению обстоятельств живет в доме визуальных эффектов и выполняет обычные человеческие дела, такие как рендеринг, буферизация и передача данных. Вот в чем чертова проблема».
«Википедия» утверждает, что «Голдстин» — реальный человек. Якобы он написал комедию 2015 года «СуперБоб» и сам же в ней снялся. Кроме того, он получил Премию британского независимого кино за роль в фильме «Навыки взрослой жизни» (2016). Также авторы статьи уверены, что «Голдстин» поначалу писал сценарий «Теда Лассо», но потом его утвердили на одну из главных ролей — и он даже получил номинацию на «Эмми» за эту роль.
Но мы-то не верим! Одумайтесь, глупцы! Рой Кент — ненастоящий!! 🤖