Вот что было бы, если бы в «Титанике» вместо Кейт Уинслет сыграла кошка Лиззи Срочно несите кошачьего «Оскара»!

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Мы все немного устали от ремейков в кино, тем более, когда речь идет о переделке классики вроде «Титаника». Но что если это ремейк с кошкой?🤔 В пародийном трейлере на ютьюб-канале OwlKitty Кейт Уинслет заменили Лиззи — и от ролика невозможно оторваться. Даже если покажется, что этот юмор эпохи фотожаб и интернета нулевых не для вас, посмотрите — оно того стоит!

Titanic with a Cat OwlKitty

В фейсбуке OwlKitty выложили часть съемочного процесса этого шедевра.

Если вам и этого мало (понимаем), посмотрите другие трейлеры и пародии с кошкой — на канале их еще много: например, есть «Годзилла», «Парк Юрского периода», «Один дома» или «Челюсти».

И другие фильмы с участием Лиззи Видели эту черную кошку? Нет?! А ведь она сыграла назгула и принцессу Лею 🎥

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!