Вот что было бы, если бы в «Титанике» вместо Кейт Уинслет сыграла кошка Лиззи Срочно несите кошачьего «Оскара»!
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Мы все немного устали от ремейков в кино, тем более, когда речь идет о переделке классики вроде «Титаника». Но что если это ремейк с кошкой?🤔 В пародийном трейлере на ютьюб-канале OwlKitty Кейт Уинслет заменили Лиззи — и от ролика невозможно оторваться. Даже если покажется, что этот юмор эпохи фотожаб и интернета нулевых не для вас, посмотрите — оно того стоит!
В фейсбуке OwlKitty выложили часть съемочного процесса этого шедевра.
Если вам и этого мало (понимаем), посмотрите другие трейлеры и пародии с кошкой — на канале их еще много: например, есть «Годзилла», «Парк Юрского периода», «Один дома» или «Челюсти».