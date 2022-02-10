Первые кадры со съемок сериала «Властелин колец». Что тут сказать? Смотрите скорей!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры со съемок сериала «Властелин колец: Кольца власти», премьера которого намечена на 2 сентября 2022 года на сервисе Amazon Prime Video. Действие сериала разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, описанных в романах Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец». Съемки первого сезона телешоу прошли в Новой Зеландии.

Еще о сериале «Властелин колец»

Пропустили тизер сериала «Властелин колец»? Ничего страшного! Лучше посмотрите, как его снимали — это явно интереснее

Еще о сериале «Властелин колец»

Пропустили тизер сериала «Властелин колец»? Ничего страшного! Лучше посмотрите, как его снимали — это явно интереснее

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!