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Первые кадры со съемок сериала «Властелин колец». Что тут сказать? Смотрите скорей!
Источник: Meduza
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Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры со съемок сериала «Властелин колец: Кольца власти», премьера которого намечена на 2 сентября 2022 года на сервисе Amazon Prime Video. Действие сериала разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, описанных в романах Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец». Съемки первого сезона телешоу прошли в Новой Зеландии.