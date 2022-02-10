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20th Century Fox / Everett Collection / Vida Press

Кажется, эта неделя специально создана для фанатов Мэтта Грейнинга: 9 февраля на Netflix вышел четвертый сезон «Разочарования», а вечером того же дня стало известно, что нас ждет возвращение «Футурамы»! Очередное возвращение «Футурамы»… в общем, как сказал бы профессор Фарнсворт:

«Хорошие новости, народ!» Vilius Puidokas

Продолжение должно выйти в 2023 году на стриминговом сервисе Hulu. Пока заказано 20 эпизодов. Над новыми сериями будут работать создатели оригинала Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн. Также подтверждено участие актеров, озвучивших главных героев сериала. Всех, кроме Джона Ди Маджо, который исполнил роль робота Бендера.

По данным издания Deadline, с ним не удалось договориться из-за того, что актер рассчитывает на больший гонорар. Страница Ди Маджо в твиттере теперь состоит из ретвитов фанатов, не готовых смириться с возможным новым голосом Бендера.

«Оно того не стоит без Джона Ди Маджо»

Сам актер поблагодарил поклонников за поддержку, пообещал держать всех в курсе по мере развития ситуации — и призвал пока помолчать.

«Футурама» рассказывает историю доставщика пиццы Филиппа Фрая, который случайно заморозил себя в криогенной камере накануне 2000 года и очнулся в будущем через тысячу лет. Первые четыре сезона выходили на канале Fox. Впервые шоу отменили в 2003 году. С 2007 по 2009 год вышло четыре полнометражных мультфильма, после чего шоу возродилось на канале Comedy Central в 2010 году. Последний на данный момент эпизод сериала вышел 4 сентября 2013 года.

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