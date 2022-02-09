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Вышел трейлер мультфильма Disney и Pixar «Базз Лайтер» («Lightyear»). По сюжету астронавт Базз (не игрушка, а настоящий человек!) вместе с коллегами пытается выбраться с враждебной планеты и спастись от вырывающихся из-под земли лиан и гигантских насекомых.

В первой части мультфильма «История игрушек» (1995) был душераздирающий момент — пластиковый Базз Лайтер вдруг понимал, что он не настоящий астронавт, а всего лишь игрушка, копирующая человека. Мультфильм «Базз Лайтер» как раз рассказывает о таком человеке. Никакого превращения игрушки в человека в сюжете нет!

В космическом полете Базза Лайтера сопровождает милый компаньон — роботизированный кот, которого так и хочется приласкать. Попав на другую планету, астронавт встречает армию роботов под предводительством главного антагониста и (спойлер из 1999 года!) своего отца, императора Зурга.

Pixar

Режиссер мультфильма — Энгус Маклэйн («В поисках Дори»), один из продюсеров — Пит Доктер, создатель «Головоломки», «Души» и «ВАЛЛ-И». Базза Лайтера озвучил Крис Эванс (Капитан Америка из «Мстителей»).

В мировой прокат мультфильм выходит 15 июня 2022 года, в России его должны показать 16 июня 2022 года.

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