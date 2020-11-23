Владимир Путин и патриарх Кирилл стали улыбчивыми скрепышами. Это такие игрушки, которые выдают в магазинах «Магнит». Вот только достать их не выйдет

Художник из Екатеринбурга a11c1ear переделал рекламный постер скрепышей, фирменных резиновых игрушек сети магазинов «Магнит». Он добавил туда мультяшного омоновца, Владимира Путина и патриарха Кирилла. Если судить по инстаграму, художник также заменил в нескольких магазинах сети настоящую рекламу игрушек на свою. Скрепышей выдают по акции за покупку на определенную сумму.

В настоящую коллекцию скрепышей входят Микки Маус, Джинни из «Аладдина» и другие персонажи Disney. В версии a11c1ear они соседствуют с героями российской политической повестки. При этом Путин, патриарх Кирилл и омоновец не выбиваются из общей стилистики постера, потому их легко можно не заметить.

Бонус

А вот это клип на песню, приуроченную к запуску акции с раздачей игрушек. Слова такие: «Эй, крутыш! Ты какой скрепыш?» Владимиру Путину и остальным участникам перформанса повезло — они-то теперь точно знают, какие из них получились бы скрепыши!

Магнит