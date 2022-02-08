Мы нашли тикток, после которого вы будете плакать уже на открывающих титрах мультфильмов студии Pixar

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Мультфильмы студии Pixar, безусловно, великолепны. Их можно смотреть в любом возрасте — от души посмеяться, восхититься мастерством художников и аниматоров, а нередко еще и как следует поплакать. Чего только стоит та самая сцена из «Вверх». Просто 💔💔💔

Но тиктокеру под ником Balaclint удалось обыграть Pixar на их поле. Он позволил нам посмотреть на события заставки с логотипом студии и лампой глазами буквы «I». И надо сказать, мы были к этому не готовы…

Balaclint

Кажется, эта минута длилась все полтора часа. «Они просто стояли рядом и смотрели 🥺» — гласит лаконичная подпись к видео. Стояли и смотрели, как лампа безжалостно топчет несчастную «I». Как они могли?! Как им не стыдно?! «P», «X», «A», «R», что вы можете сказать в свое оправдание? Особенно «X»…

Конечно, видео порождает и ряд вопросов. Получается, что «X» знает, что сейчас произойдет? Значит, это уже не первая «I», которую постигает эта ужасная участь? Откуда они берутся? Неужели это просто клоны? Мы не знаем, но надеемся получить ответы. А еще больше — надеемся на справедливость в отношении буквы «I».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!