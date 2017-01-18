Есть ли связь между всеми мультфильмами Pixar? Да

Студия Pixar опубликовала на официальной странице мультфильма «История игрушек» видео, в котором показала, что все картины студии связаны друг с другом.

В трехминутном ролике собраны все моменты, когда герой одного мультфильма появляется в другой картине в виде «пасхального яйца» — незаметного второстепенного персонажа, игрушки, рисунка или изображения на стене.

Pixar Easter Eggs Oh my spurs! You ain't never seen Easter eggs like these, partner. 👀 Опубликовано Toy Story 15 января 2017 г.

Теорию о том, что все мультфильмы студии Pixar связаны между собой, в 2013 году выдвинул блогер Джон Негрони. По его мнению, все мультфильмы складываются в одну историю, которая развивается от «Храброй сердцем» до «Корпорации монстров».