Новозеландец потерял паспорт и нашел его через два года — в своем сканере Документов с такой судьбой во всем мире оказалось больше, чем можно было представить
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Новозеландский писатель и музыкант Каллум Найт два года назад потерял паспорт — и, вероятно, не захотел платить 191 новозеландский доллар (примерно 9600 рублей) за восстановление документа. Вместо этого Найт пользовался PDF-копией паспорта. И вот однажды мужчина заглянул в сканер у себя дома — и угадайте, что он там нашел.
На момент написания этого текста твит набрал больше 470 тысяч лайков — очевидно, многие сталкивались с чем-то подобным. И они начали делиться своими историями. Первая, судя по описанию профиля, из Швеции.
А вот рассказ из Кении.
Нидерланды на связи.
И Великобритания тоже!
И США. Ладно, пожалуй, остановимся на этом.
Не у всех нашлась жизненная история про документы, и в ход пошли шутки и мемы.
Признайтесь, захотелось найти в сканнере если не кота, то хотя бы круассан?