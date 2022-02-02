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Новозеландский писатель и музыкант Каллум Найт два года назад потерял паспорт — и, вероятно, не захотел платить 191 новозеландский доллар (примерно 9600 рублей) за восстановление документа. Вместо этого Найт пользовался PDF-копией паспорта. И вот однажды мужчина заглянул в сканер у себя дома — и угадайте, что он там нашел.

На момент написания этого текста твит набрал больше 470 тысяч лайков — очевидно, многие сталкивались с чем-то подобным. И они начали делиться своими историями. Первая, судя по описанию профиля, из Швеции.

«Я не шучу, я только что нашел свой паспорт благодаря тебе. К сожалению, я уже заменил его, потому что документ нужен был для поездки в прошлом месяце. Спасибо!»

А вот рассказ из Кении.

«Друг прислал мне этот твит, и я уже собирался было рассмеяться, но вдруг встал с кровати в три часа ночи и заглянул в свой сканер, которым не пользуюсь. Я успел провести полгода в аду, и мне даже пришлось менять паспорт для экстренной поездки. Я благодарен и озадачен. На очереди ID-карта»

Нидерланды на связи.

«Что ж, не два года и не так важно, как паспорт, но моя студенческая карта лежала здесь полгода — с тех пор, как я отсканировала ее и возможно забыла бы, если бы не этот твит. Карточка понадобится в марте»

И Великобритания тоже!

«Я не мог найти паспорт с тех пор, как переехал в прошлом году. Твой пост вдохновил меня — и угадай что…»

И США. Ладно, пожалуй, остановимся на этом.

«Твою мать! Ты помог мне найти мой паспорт! Я искала его везде несколько месяцев. Боже мой! Вечно благодарна за этот твит»

Не у всех нашлась жизненная история про документы, и в ход пошли шутки и мемы.

«Надеялся найти отца, впрочем, неважно»

Надпись на картинке: «Что происходит? Я на этом фото, и мне это не нравится»

«Ребята, спасибо, вы помогли мне найти кота, которого я искал!»

«Спасибо за твит, нашел круассан!»

Признайтесь, захотелось найти в сканнере если не кота, то хотя бы круассан?

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