Бельгийцам начнут выдавать паспорта с Тинтином, смурфами и другими героями комиксов на страницах Любуемся (и немножко завидуем)

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С 7 февраля гражданам Бельгии начнут выдавать паспорта нового образца. Как сообщает телеканал RTBF, документ будет лучше защищен от попыток подделок: в нем 48 элементов защиты вместо 24 у текущей версии.

Но, конечно, пишем мы о новых паспортах по другой причине: страницы будут украшены героями бельгийских комиксов. Среди них репортер Тинтин, синие гномы Смурфы, ковбой Счастливчик Люк, наследник миллиардной бизнес-империи Ларго Винч и другие персонажи.

Ministry of Foreign Affairs Belgium



Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что такой выбор дизайна «представляет страну, ее искусство и культуру» с «щепоткой таланта, знаний, скромности и юмора». Что ж, можем только позавидовать бельгийцам. Впрочем, не только им. Посмотрите на эти паспорта:

Норвегия

На страницах документа изображен стилизованный пейзаж в пастельных тонах. В ультрафиолетовом свете получается северное сияние.

Финляндия

Лось делает «тыгыдык» при перелистывании страниц!

Mist3rMaul

Канада

На страницах есть изображения важных моментов в истории страны, которые также светятся в ультрафиолете.

Самюэль де Шамплен, французский путешественник, основатель и губернатор первых французских поселений в Квебеке arkitera

Эстония

Много изображений животных: например, зайца, медведя, кабана, рыси, филина и волка. Ауф! В ультрафиолетовом свете изображения переходят в «ночной режим».

Politsei- ja Piirivalveamet

Ждем комиксов в российских паспортах

«Майор Гром: Чумной Доктор» — российский кинокомикс о хорошем полицейском и преступнике из соцсетей Не стоило ли поменять их местами?

Ждем комиксов в российских паспортах

«Майор Гром: Чумной Доктор» — российский кинокомикс о хорошем полицейском и преступнике из соцсетей Не стоило ли поменять их местами?

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