Бельгийцам начнут выдавать паспорта с Тинтином, смурфами и другими героями комиксов на страницах Любуемся (и немножко завидуем)
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С 7 февраля гражданам Бельгии начнут выдавать паспорта нового образца. Как сообщает телеканал RTBF, документ будет лучше защищен от попыток подделок: в нем 48 элементов защиты вместо 24 у текущей версии.
Но, конечно, пишем мы о новых паспортах по другой причине: страницы будут украшены героями бельгийских комиксов. Среди них репортер Тинтин, синие гномы Смурфы, ковбой Счастливчик Люк, наследник миллиардной бизнес-империи Ларго Винч и другие персонажи.
Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что такой выбор дизайна «представляет страну, ее искусство и культуру» с «щепоткой таланта, знаний, скромности и юмора». Что ж, можем только позавидовать бельгийцам. Впрочем, не только им. Посмотрите на эти паспорта:
Норвегия
На страницах документа изображен стилизованный пейзаж в пастельных тонах. В ультрафиолетовом свете получается северное сияние.
Финляндия
Лось делает «тыгыдык» при перелистывании страниц!
Канада
На страницах есть изображения важных моментов в истории страны, которые также светятся в ультрафиолете.
Эстония
Много изображений животных: например, зайца, медведя, кабана, рыси, филина и волка. Ауф! В ультрафиолетовом свете изображения переходят в «ночной режим».