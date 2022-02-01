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Вышел трейлер «Воланда» от создателей «Серебряных коньков». В главной роли — Аугуст Диль из «Бесславных ублюдков»!

Источник: Meduza

Российское представительство киностудии Universal Pictures показало трейлер фильма «Воланд» по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Режиссером картины выступил Михаил Локшин, а сценаристом — Роман Кантор. Вместе они работали над «Серебряными коньками».

Universal Pictures Russia

В роли Мастера — Евгений Цыганов, Маргариту играет Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль. Вы можете помнить его по «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино, где он сыграл штурмбаннфюрера Дитера Хельстрома.

Спойлеры для тех, кто не смотрел «Бесславных ублюдков»

W&H

Премьера «Воланда» состоится 1 января 2023 года.

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