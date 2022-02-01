Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российское представительство киностудии Universal Pictures показало трейлер фильма «Воланд» по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Режиссером картины выступил Михаил Локшин, а сценаристом — Роман Кантор. Вместе они работали над «Серебряными коньками».

Universal Pictures Russia

В роли Мастера — Евгений Цыганов, Маргариту играет Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль. Вы можете помнить его по «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино, где он сыграл штурмбаннфюрера Дитера Хельстрома.

Спойлеры для тех, кто не смотрел «Бесславных ублюдков» Все равно хочу увидеть W&H

Премьера «Воланда» состоится 1 января 2023 года.

Читайте также

Почему все сходят с ума по «Мастеру и Маргарите»? Стыдные вопросы о самом известном романе Михаила Булгакова

Читайте также

Почему все сходят с ума по «Мастеру и Маргарите»? Стыдные вопросы о самом известном романе Михаила Булгакова

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!