Вышел трейлер долгожданного сериала по Halo В нем мастер Чиф дерется с инопланетянами (не может быть!)
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Вышел полноценный трейлер сериала по серии видеоигр Halo. Он расскажет о войне человечества против союза нескольких инопланетных рас под названием Ковенант. Надежда людей — суперсолдаты «Спартанцы» во главе с мастером Чифом, главным героем большинства игр серии. Он также известен под именем Джон-117.
Роль мастера Чифа исполнил Пабло Шрайбер. Джен Тейлор озвучивает Кортану — искусственный интеллект, который помогает Чифу. Создателя Кортаны, доктора Кэтрин Халси, сыграла Наташа Макэлхоун.
Сериал по Halo находится в производстве уже очень долго: его анонсировали в мае 2013 года, а исполнительным продюсером шоу был Стивен Спилберг. После этого дата выхода несколько раз переносилась, а продюсеры — менялись.
Первая серия выйдет 24 марта на стриминговом сервисе Paramount+.