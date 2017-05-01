Игроки Halo 3 девять лет пытались попасть в закрытую комнату. Попали. Она оказалась пустой

В шутере Halo 3 существует кооперативный режим — игроки могут проходить сюжетную кампанию сообща. А еще поклонники игры любят выдумывать для себя странные задания.

В 2008 году пользователь форума фанатов Halo 3 с псевдонимом OTfor2 предложил такое задание: попасть в комнату на уровне Sierra 117, которая закрыта от игроков металлическими решетками. Задача получила название The Cage («Клетка»), ее пытались решить многие игроки.

Спустя девять лет группе Termacious Trickocity удалось проникнуть в клетку. Задание оказалось сложным: чтобы попасть в комнату, игрокам нужно в определенном порядке убивать врагов и загружать кат-сцены, бегать по всему уровню, двигать предметы, вжиматься в скалы и убивать себя. Весь процесс описан на этом видео:

Halo 3 Trick/Glitch — The Cage Termacious Trickocity

«Комната практически пустая, но причина, по которой все так сильно хотели попасть в нее, кроется в том, что мы не должны были в ней оказаться», — рассказал Kotaku один из участников Termacious Trickocity Аарон Секала. Игроки потратили несколько сотен часов, пытаясь проникнуть в «клетку», пока наконец не разработали действующий план.

Секала сказал, что игроки, попав внутрь, испытали «волнение и успокоение». По его словам, они не были разочарованы тем, что комната пуста, так как рассматривали «клетку» как цель, которой стремились достичь.