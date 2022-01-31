Пока Москву заваливает снегом, на головы жителей Флориды падают игуаны Впрочем, и люди, и ящерицы к такому привыкли
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Как выглядит типичная зима в России? Холодно, везде снег (а иногда еще и гололед), к выпадению которого почему-то опять не готовы коммунальные службы. Словом, вы и сами знаете.
Как выглядит типичная зима во Флориде? Очень холодно (целых +3 градуса по Цельсию), а вместо снега везде лежат игуаны. Вот как это выглядит.
Теплолюбивые ящерицы плохо переносят даже намек на холода и впадают в спячку уже при плюсовой температуре. А потом падают с деревьев. Разбудить их способно только теплое солнце. Во Флориде игуаны считаются инвазивным, то есть, угрожающим биологическому разнообразию, видом. Но когда смотришь подобные видео, сложно не проникнуться сочувствием.
А жители штата к регулярным «игуанопадам», похоже, привыкли.
Фото на обложке: Shutterstock.com