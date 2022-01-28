Можно бесконечно смотреть, как искусственный интеллект бьет рекорды в тетрисе! Очков могло бы быть еще больше, но тут игра зависла

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Разработчик Грег Кэннон создал программу StackRabbit, которая безупречно играет в тетрис, молниеносно складывая фигуры. Если «человеческий» рекорд в версии для приставки NES (именно в нее играют на чемпионатах по тетрису) составляет чуть более 1,6 миллиона очков на 29 уровне, то искусственный интеллект набрал более 102 миллионов, дойдя до 237-го уровня игры. О невероятном успехе Кэннона и его творения написало издание Gizmodo.

Greg Cannon

Наблюдать за игрой StackRabbit — сплошное удовольствие. Искусственный интеллект умеет прогнозировать, какая деталь выпадет следующей, и у него найдется местечко для любого случайного фрагмента. Но вместо того, чтобы равномерно расчищать ряды кубиков, программа ждет, пока стопка вырастет и сверху выпадет I-образная деталь (или просто «палка»). Так получится убрать 4 ряда сразу и заработать больше очков. Но иногда нужная деталь не появляется, и StackRabbit очищает отдельные ряды, оставляя пустоты в других.

Хотя в теории StackRabbit может играть в тетрис бесконечно, 8-битная версия игры для NES начинает сбоить по мере увеличения скорости игры и нагрузки. В ролике видно, что сначала искажается цветовая схема игрового поля, потом появляются графические артефакты, а в конце концов игра просто зависает. Тем не менее, Кэннон явно остался доволен результатом, которого добился StackRabbit.

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