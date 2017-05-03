Хрущевко-тетрис Построй многоэтажку на месте пятиэтажки. Игра «Медузы»

Как играть: Мэрия Москвы объявила, что на месте пятиэтажек будут построены новые, более вместительные дома — но какие именно, пока не очень ясно. «Медуза» предлагает читателям вообразить себя столичными чиновниками или девелоперами — и возвести на месте хрущевки новое здание в рамках «программы реновации». Ваша задача — соорудить как можно более высокий дом, чтобы туда влезло больше людей. Ставьте блоки друг на друга и будьте внимательны: если блоки не встанут ровно, дом может развалиться.