Торонто замело, но снегопад осчастливил как минимум одну собаку Хозяин сделал ей снежную пещеру, куда можно попасть прямо из дома

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Семья выходцев из Кореи, живущая в пригороде Торонто, ведет инстаграм-блог и ютьюб-канал о своих двух собаках — самоеде Вуйу, также известном под именем Милк, и померанском шпице по кличке Мокко. Почти каждую неделю они выкладывают прогулки, игры, переодевания и купания питомцев. После очередной снежной бури улицы их города засыпало снегом: шпицу это явно не понравилось, а вот самоед даже получил удовольствие от прогулки.

Хозяин решил порадовать питомца. Вместо того, чтобы расчищать снег с террасы, он насыпал целую гору. Затем изнутри дома открыл дверь, ведущую на террасу, и выкопал в сугробе настоящую снежную пещеру для собаки — и даже украсил ее гирляндой!

I Made a Snow Cave For My Sled Dog Come After a Snow Storm MochaMilk

Самоеды имеют очень густую и плотную шерсть, и в современных домах им бывает жарко даже зимой. Скорее всего, именно поэтому Вуйю так понравилась снежная пещера, а Мокко теперь ходит к нему в гости.

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