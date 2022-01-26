0, 1, 173, 174, 186, 266… нет, это не шифровка и не задача на логику Это цифры, за которые Google может заблокировать ваш документ

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Доктор Эмили Долсон из Мичиганского университета обнаружила, что Google заблокировал ее текстовый документ в облачном хранилище за нарушение авторских прав. Можно было бы подумать, что она скопировала чью-то научную работу, но нет. Документ содержал единственный символ — «1».

Пользователи в комментариях пошутили, что это один из самых защищенных авторским правом номеров, и что это они оформили патент на цифру 1 пару дней назад. Но проблема Долсон оказалась не единичной. В ходе эксперимента пользователи выяснили, что на блокировку документов с числами 0 и 1 уходит примерно час. А математик Крис Джефферсон рассказал, что сталкивался с аналогичной проблемой с числами 173, 174, 186, 266, 285, 302, 336, 451, 500 и 833.

В Google ответили Долсон, что знают о проблеме и занимаются ее решением, но не дали никаких обещаний по срокам.

Возможно, дело в алгоритме, запущенном Google в декабре 2021 года, который сканирует загружаемые на диск файлы и ищет нарушающий правила компании контент. Другой вариант — совпадение уникального идентификатора файла — хэша, который Google использует для поиска пиратского контента.

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