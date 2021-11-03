В Google Maps на месте острова в Тихом океане нашли черную дыру. Так мог бы выглядеть вход в метавселенную Марка Цукерберга

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Пользователь Reddit под ником kokoblocks нашел на Google Maps остров треугольной формы, напоминающий черную дыру. «Какого *** [черта]. Это не выглядит как остров», — написал он в подфоруме r/GoogleMaps в посте со скриншотом карты. Внимание на его запись обратили многие зарубежные СМИ.

В своей записи реддитор не уточнил, где находится этот остров и как он его нашел. Пользователи выдвинули множество версий, что это такое. Вот основные:

вершина горы, выступающая из воды;

остров с темными скалами и деревьями;

темные грибы или водоросли, растущие в водоеме посреди острова;

секретная военная база;

подземный вулкан;

остров из сериала «Остаться в живых» («Lost»);

разбившийся НЛО;

дырка в кожаном сиденье;

вход в полую Землю;

пустота;

«Бог уронил медиатор».

Некоторые посчитали, что Google Maps по неизвестной причине подвергли спутниковое изображение острова цензуре, чтобы скрыть некий объект. Google часто размывает такие объекты, как военные базы или тюрьмы, чтобы не раскрывать их местонахождение.

В итоге пользователи реддита все же нашли, где находится остров. «Черной дырой» оказался необитаемый атолл Восток, расположенный к северо-востоку от Новой Зеландии и входящий в состав Республики Кирибати. В 1820 году его открыл русский путешественник Фаддей Беллинсгаузен. Остров назвали в честь его корабля «Восток».

Один из реддиторов написал, что черное пространство на снимке — это темно-зеленый густой лес, состоящий из деревьев пизония (Pisonia). Снимок плохо экспонировали, поэтому он получился темным. «Это просто плохой спутниковый снимок», — заключил один из сторонников этой версии. Это подтверждает и спутниковый снимок проекта GeoEye, и другой снимок Google Maps. На них отчетливо видно зеленый остров. GeoEye Google Maps

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Александр Бакланов