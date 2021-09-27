По пляжу прогулялось мохнатое НЕЧТО. Сможете определить, что это за существо?
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Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Попробуйте определить, что изображено на фотографии выше — и заодно попытайтесь объяснить себе, как так могло получиться. 3, 2, 1… Время пошло!
Начнем с самого простого, это собака, достаточно лохматая. Ее фото опубликовали на реддите в подразделе confusing_perspectiveеще в феврале 2021 года (но в твиттере животное заметили только сейчас).
Теперь перейдем к самому сложному — объяснениям что к чему. Обратите внимание на лапы слева. На самом деле это задние лапы, а правые, соответственно, это передние.
Собака всего лишь попыталась развернуться в прыжке, а обилие густой шерсти создает пусть не оптическую иллюзию, но уж точно путаницу.