По пляжу прогулялось мохнатое НЕЧТО. Сможете определить, что это за существо?

Начнем с самого простого, это собака, достаточно лохматая. Ее фото опубликовали на реддите в подразделе confusing_perspectiveеще в феврале 2021 года (но в твиттере животное заметили только сейчас).

Теперь перейдем к самому сложному — объяснениям что к чему. Обратите внимание на лапы слева. На самом деле это задние лапы, а правые, соответственно, это передние.

Собака всего лишь попыталась развернуться в прыжке, а обилие густой шерсти создает пусть не оптическую иллюзию, но уж точно путаницу.