Подопытный мышонок по имени Спот помогает ученым лечить облысение  Посмотрите, на его боку уже вырос пучок человеческих волос!

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Стартап dNovo из Кремниевой долины работает над новым методом лечения облысения с помощью пересадки клеток. В этом им помогают бесшерстные мыши: самый заметный из них — подопытный по кличке Спот (то есть «пятно» по-английски), у которого недавно появился пучок человеческих волос на боку.

С потерей волос сталкиваются каждый второй мужчина и каждая седьмая женщина старше 35 лет. Как считают в dNovo, главная причина в том, что запас стволовых клеток, дающих начало волосяным фолликулам в коже, постепенно иссякает, а волосяной покров, соответственно, истончается.

Для того, чтобы побороть дефицит нужных стволовых клеток в коже, стартап планирует использовать технологию перепрограммирования собственных клеток организма в стволовые — за открытие возможности такого перепрограммирования в 2012 году Джону Гёрдону и Синъя Яманака была присуждена Нобелевская премия по медицине. В dNovo внесли в хорошо описанный и опробованный метод перепрограммирования некие новые изменения (разработчики не уточняют, какие именно), в итоге волосы на Споте выросли уже через три недели после пересадки клеток. Как говорит основатель dNovo Эрнесто Лухан, Спот «похоже, наслаждается своими волосами без каких-либо заметных побочных реакций». Теоретически, мышь скоро можно будет заменить человеком, чтобы трансплантированные клетки заставили спящие фолликулы снова включиться.

Правда, некоторые ученые раскритиковали подходы стартапа. Так, Карл Келлер из Гарвардского университета сказал, что фотографии мышей с человеческими волосами уже не удивляют, а сработавшая технология не обязательно будет эффективна на людях. Следует также иметь ввиду, что терапия стволовыми клетками до сих пор находится в зачаточном состоянии. Поскольку перепрограммированные клетки могут быть опасны с точки зрения их возможного злокачественного перерождения, применение такой терапии должно оправдывать возникающие риски, что требует получения реальных данных в тщательных клинических исследованиях на людях. Такие исследования уже ведутся, подробнее о них можно прочитать, например, здесь.

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