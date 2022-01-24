Громкий смех на свадьбах в Ростовской области больше не запрещен Вот она — журналистика прямого действия
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Не успел 2022 год толком начаться, как власти Ростовской области запретили молодоженам и их гостям громко смеяться в ЗАГСах. Соответствующее постановление областного правительства опубликовали 17 января. После того, как на запрет обратили внимание СМИ (включая «Медузу»), власти региона решили немного изменить формулировку:
Учитывая общественное мнение, управление ЗАГС Ростовской области уточняет <…> формулировку в части запрета на громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону) и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС
В общем, теперь громко смеяться можно — но мешать регистратору все равно не надо. Хотя начальница управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко все равно не понимает, над чем смеются люди на свадьбе. 🤷♂️
Фото на обложке: Сергей Савостьянов / ТАСС