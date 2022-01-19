Телеграм-канал «Круги на полях» набрал 170 тысяч подписчиков за пару дней. Там комики общаются «кружочками» с видео и… все! ¯\_(ツ)_/¯

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Помните, как год назад все слушали разговоры других людей в Clubhouse? Просили инвайты в новую модную соцсеть, участвовали в войне лего-человечков и биониклов… да, было время!

2022 год, кажется, начался с переизобретения «Клабхауса» — только теперь разговоры других людей можно не только слушать, но и смотреть. 8 января группа комиков с телеканала ТНТ создала телеграм-канал «Круги на полях». 15 января у него появилась аватарка, а утром 17 января вышел первый пост — «кружок» с видео, в котором Денис Дорохов пожелал всем доброго утра.

Другие комики, среди которых Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Игорь Джабраилов, Зоя Яровицына и Михаил Стогниенко, начали записывать такие же «кружочки» в ответ. И, собственно, все, это весь контент канала. Несмотря на такую простую концепцию, «Круги на полях» к моменту написания этого текста набрали уже более 170 тысяч подписчиков.

Это разговор без начала и конца обо всем на свете — конечно же, с шутками, и почему-то за ним действительно интересно наблюдать. Директор по коммуникациям -направления VK и сооснователь издания TJournal Никита Лихачев описал «Круги на полях» как «телек в телеге». А ведущий подкаста «Что случилось» Владислав Горин — как «бесконечную шутку». 🥁

В общем посмотрим, надолго ли авторам хватит запала.

Где еще вы могли видеть героев канала

Депутаты собрались жаловаться в прокуратуру на поцелуй двух комиков в шоу «Игра» на ТНТ… Штош, самое время рассказать о нем Это новый КВН — только модный? А что-то смешное-то там есть?

Где еще вы могли видеть героев канала

Депутаты собрались жаловаться в прокуратуру на поцелуй двух комиков в шоу «Игра» на ТНТ… Штош, самое время рассказать о нем Это новый КВН — только модный? А что-то смешное-то там есть?

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