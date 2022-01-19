Наконец-то Шри-Ланка вошла в состав Краснодарского края! Правда, пока только в работе уличного художника

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Все мы помним, что «если есть на свете рай, то это Краснодарский край». Что, не согласны? Вы только посмотрите, как похорошела Кубань!

zukclub

Что значит, это не Кубань? Какая еще Шри-Ланка? Ну ладно, вас не проведешь… Действительно, этот билборд расположен между Мириссой и Велигамой. Автор работы — уличный художник Сергей Овсейкин, создатель стрит-арт-объединения Zukclub.

Как пишет Овсейкин в своем инстаграме, несколько дней назад он устроил конкурс и предложил своим подписчикам выбрать, какая фраза украсит билборд. Вариант-победитель, по словам Овсейкина, набрал «абсолютное большинство голосов», а его автор, судя по сторис художника, получит в награду 100 рублей.

Заслуженно!

Кубань, жди нас

«Если есть на свете рай, то это Краснодарский край». О Кубани сочинили рэп — настала очередь других регионов

Кубань, жди нас

«Если есть на свете рай, то это Краснодарский край». О Кубани сочинили рэп — настала очередь других регионов

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