Блогер Вика Пузикова записала песню о красотах Кубани. Подпевайте: «Если есть на свете рай, то это Краснодарский край».

В видео Пузикова не только читает рэп, но и катается верхом на дельфине, скачет на коне и грызет горячую кукурузу. На ролик обратили внимание в соцсетях.

Пользователи пришли к выводу, что Краснодарский край — это действительно рай и спорить с Викой Пузиковой не стоит. Уж лучше в ответ придумать зарифмованный слоган для своего города!