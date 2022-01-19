Курский депутат рассказал, как прошел в красную зону без маски и вылечил всех самогоном, салом и медом Не пытайтесь повторить!

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Пандемия коронавируса продолжается уже два года, а лекарства от него в широком доступе так и нет (но повод для оптимизма есть). Весной 2020 года, когда все только начиналось, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лучше всего против инфекции помогают мытье рук (не будем спорить), своевременные приемы пищи, а также водка, сауна и трактор.

Похоже, у Лукашенко нашелся последователь в России. Это депутат Курской облдумы от КПРФ Николай Карцев. Вот лучшие лекарства от коронавируса по версии Карцева:

сало

банка меда

чеснок

хрен

банка самогона

Как тебе такое, ВОЗ? По словам коммуниста, он без маски заходил с этим набором в красную зону — «и потом все четверо, кто лежал в этой палате, выздоровели».

Beloved Velesa

После того, как о выступлении депутата написали СМИ, с ним связалось местное издание «Курские известия». Карцев уточнил, что его визит в красную зону произошел 1 января 2021 года.

Накануне Нового года мне позвонила бывшая свояченица, поздравила с праздником и рассказала, что лежит с коронавирусом в Железногорской горбольнице. Я утром собрал сумку — чеснок, кусок сала, хреновину, баночку медку, самогонку и пошел туда. Было утро 1 января, часов 9 утра, я вошел в коридор на первом этаже, там никого, расслабились, что ли. Начал звонить свояченице, врач выскочил: «Что такое? Почему вы вошли? Да еще без маски!» Я передал ему сумку, он ее отнес в палату. А потом был день ВДВ, подошла ко мне женщина, незнакомая. Говорит: «Спасибо вам, Николай Афанасьевич, мы все четверо выздоровели! Врачи в палату заходили, спрашивали: «Чего самогонкой пахнет?» А мы им говорили, что руки дезинфицируем.

Также Николай Карцев уверен, что «страх убивает иммунитет». А сам он не прививался и не боится заболеть: коммунисту, по его словам, помогает молитва «Отче наш», которая убивает 100 видов вирусов. В комментарии РИА Новости Карцев заявил, что не боится еще и штрафа за нарушение масочного режима — из-за давности своего визита в больницу.

Если серьезно, то лучше все-таки ходить в маске (особенно в красную зону больницы) — даже если вы бесстрашный депутат и не боитесь наказания. А еще вакцинируйтесь. Кажется, сейчас это единственный способ остановить пандемию. О том, почему обязательно нужно привиться, мы подробно рассказывали в этом материале.

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Фото на обложке: Константин Андреев / ТАСС / Scanpix / LETA