Срочно бросайте все дела и идите смотреть, как ржавые столетние инструменты возвращаются к жизни Оторваться от этих видео невозможно

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Мало какое зрелище завораживает так же сильно, как работа мастера своего дела. Согласны? Тогда у нас есть для вас несколько часов великолепного контента. Это видео ютьюбера с канала My mechanics. Блогер занимается тем, что реставрирует старинные инструменты. В начале каждого ролика они покрыты толстым слоем ржавчины и, казалось бы, безнадежно «убиты», но спустя каких-то 20 минут на ваших глазах снова начинают сиять, как новенькие.

Вот, например, пожарный топор, топорище которого пришлось сделать заново:

my mechanics

А вот книжный пресс 1895 года.

my mechanics

А как вам утюг конца XIX века?

my mechanics

Ну а этой отвертке 130 лет! Только посмотрите, как у нее погнулся стержень. Неужели получится восстановить и ее? Спойлер: да.

my mechanics

Как же классно она щелкает! Даже не знаем, что получается у автора лучше: возвращать к жизни старые инструменты или документировать процесс — но его видео это и правда «максимально залипательный, медитативный и успокаивающий контент», как пишет пользователь твиттера alexkop74.

В общем, кажется, мы знаем, что вы будете смотреть в ближайшее время 😏

Если у вас очень много свободного времени…

Лучшие каналы на ютьюбе для залипания Пользователи Reddit рекомендуют видео, от которых невозможно оторваться

Если у вас очень много свободного времени…

Лучшие каналы на ютьюбе для залипания Пользователи Reddit рекомендуют видео, от которых невозможно оторваться

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!