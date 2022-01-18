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Студия Marvel опубликовала первый трейлер сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли.

Marvel Entertainment

Айзек играет роль Марка Спектора — бывшего морпеха и наемника. По сюжету комикса, он погиб, выполняя задание в Египте, но был воскрешен богом Луны Хонсу. Тот наделил Спектора суперспособностями и сделал Лунным рыцарем. Судя по трейлеру, герой Айзека не помнит этих событий, живет под именем Стивен и работает в музее. Героя мучают кошмары, и он неспособен отличить сон от реальности.

Противника Лунного рыцаря сыграет Итан Хоук. Пока не совсем понятно, кто именно это будет. Ряд СМИ сообщили, что это будет Солнечный король, но в субтитрах трейлера герой Хоука обозначен как ученый Артур Харроу. На странице «Лунного рыцаря» в IMDB напротив фамилии Хоука пока пусто.

Marvel также показала постер сериала.

Сериал начнет выходить 30 марта в стриминге Disney+, который пока официально недоступен в России (а жаль!).

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