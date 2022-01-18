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Isabel Infantes / PA Images / Scanpix / LETA

Невероятно, но факт: 17 января Джиму Керри исполнилось 60 лет! В своем твиттере актер рассказал, как планирует отметить юбилей. Вечеринка, судя по всему, будет просто безумная…

«Мне 60, и я все еще сексуален. Сегодня я буду есть кукурузную кашу и протертые персики», — сказал Керри. Оба эти блюда из праздничного меню относятся скорее к детскому питанию. Но кто мы такие, чтобы обсуждать выбор легенды?

С днем рождения, дорогой Джим Керри! И спасибо за «Маску», «Эйса Вентуру», «Брюса Всемогущего», «Вечное сияние чистого разума», «Шоу Трумана» и вообще все фильмы.

Ура! 🎉

И за эту роль тоже!

Путешествие на тот свет под голос Джима Керри The Weeknd выпустил «Dawn FM» — свой самый искренний и самый нехитовый альбом. Он удивляет с первых минут

И за эту роль тоже!

Путешествие на тот свет под голос Джима Керри The Weeknd выпустил «Dawn FM» — свой самый искренний и самый нехитовый альбом. Он удивляет с первых минут

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