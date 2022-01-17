Вышел выпуск «НМДНИ» про «шебутные, шухерные, стремные и забубенные» песни 1920-х годов Их поют Монеточка, Дора, Noize MC и другие
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Леонид Парфенов выпустил специальный выпуск своего ютьюб-шоу «НМДНИ», посвященный популярным в России песням 1920-х годов. Как сказал сам журналист, открывая выпуск, это «самые авантюрные, отчаянные, рисковые, шебутные, шухерные, стремные, забубенные мелодии. Самые-самые угарные, поскольку и сочинялись, и пелись до, во время и после угара нэпа».
В общем, спешите видеть и слышать, как группа «Ногу свело» исполняет «Цыпленка жареного», группа The Hatters — «Там вдали, за рекой», Монеточка — «Кирпичики», а Андрей Макаревич — «Гоп со смыком». Ну и, разумеется, никуда без «Мурки»! Ее спела Мари Краймбрери.
Также в выпуске участвуют: Noize MC, Дора, Вася Обломов, Pizza, «Несчастный случай», «Смех», «Мураками» и Алексей Воробьев.