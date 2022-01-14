Путин снова перепутал имя президента Казахстана. Но по телевизору это решили не показывать
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Владимир Путин второй раз за неделю запутался в имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждался вывод войск ОДКБ из Казахстана, российский лидер произнес нечто невнятное: кажется, в этот раз Касым-Жомарт превратился в «Касам Жемель Кемельича Токаева» (в прошлый раз был «Кемел Жомартович», ошибку исправили в расшифровке на сайте Кремля).
Вероятно, Путина сбивает с толку отчество казахстанского президента, «ближайшего партнера и союзника» России. Оно у него действительно Кемельевич.
Фрагмент с оговоркой вырезали из эфиров федеральных каналов, хотя его можно найти в прямых трансляциях РБК и Russia Today.
Фото на обложке: Scanpix / LETA