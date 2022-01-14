Британец четыре месяца ходил на собеседования, жаловался на маленькие зарплаты и громко хлопал дверьми Работа ему была не нужна! Он просто получал удовольствие

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Пользователь Reddit из Великобритании под ником R_o_g_z рассказал удивительную историю: он превратил в хобби походы на собеседования. Вот уже четыре месяца он посещает интервью как соискатель, при этом работа ему не нужна.

Рогз признает, что вписывает в свои резюме именно те навыки, которые ищет работодатель, создавая впечатление идеального кандидата. Рекрутеры используют автоматические системы отслеживания, сканируя подряд все резюме. Когда анкета соответствует определенным критериям, этого кандидата с большой вероятностью зовут на собеседование. «Раньше я искал работу и долго ничего не мог найти. Честно говоря, это был один из самых тяжелых опытов в моей жизни, — заявил Рогз в беседе с изданием BoredPanda. — Поэтому я начал изучать, как работает процесс найма». Тогда-то он и выяснил, что его резюме отклоняли, потому что в его послужном списке был месяц, в который он нигде не работал. Исправив эту формальность, Рогз стал получать множество приглашений на собеседования.

Британец признает, что ему нравится как процесс подготовки к интервью, так и сам разговор. Во время общения с рекрутерами он совсем не нервничает. Наоборот, любит вести себя так, будто на собеседование попал именно рекрутер. То есть спрашивает, что компания может сделать для него: какие преимущества предлагает, почему он должен выбрать именно этого работодателя и так далее. Реакция бывает разной: некоторых такие вопросы сбивают с толку, другие стараются убедить его немедленно взяться за дело. Когда же речь заходит о зарплате, Рогз жалуется, что она не соответствует рыночным стандартам — и тут же прощается с нанимателями. Порой это приводит к неожиданным последствиям: несколько работодателей были готовы расщедриться и предлагали обсудить зарплату на еще одном интервью.

В своем посте на Reddit Рогз пишет: «Есть странная манера умалчивать размер зарплаты во время собеседования и не сообщать о ней прямо. Тем самым демонстрируя полное пренебрежение ко мне и моему времени. Почему я должен верить, что они станут более внимательны, когда приду туда работать?». Пользователь признает, что, возможно, поступает неправильно, но он уверен, что с кандидатами, которые приходят на собеседования после него, рекрутеры должны общаться получше. Больше о своих методах походов на собеседования Рогз пообещал рассказать на своем ютьюб-канале.

Rogg

Большинство комментаторов на Reddit поддержало Рогза. Одним его опыт показался подходящим для тренировки уверенности в себе и снижения стресса на собеседованиях. Другие поделились схожими историями о том, как делали то же самое при разных обстоятельствах. Ну а третьи предложили ходить на собеседования, где предлагают бесплатный обед.

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Фото на обложке: Gez Xavier Mansfield / Unsplash