В Англии открылась вакансия островного короля. Нужно властвовать над баром и гостиницей, а также пережить душ из алкоголя

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Городской совет английского Барроу-ин-Фернесс на северо-западе страны открыл необычную вакансию. Разыскивают человека, который будет управлять баром и гостиницей, следить за замком XIV века — и самое главное… быть королем острова Пил-айленд (или королевой!). Это официальная должность и, как это обычно бывает в Англии, существует особый ритуал вступления в нее. Будущий монарх садится на деревянный трон, берет в руки старую саблю и надевает шлем, после чего ему на голову выливают несколько ведер алкоголя. Предыдущим королем Пил-айленда был Стив Чэттеуэй. С его коронации в 2007 году прошло 14 лет.

От английского побережья до острова — 800 метров. В обязанности правителя входит прием туристов с апреля по сентябрь, когда работает паромное сообщение. В остальное время монарх предоставлен сам себе. Из развлечений на острове есть потрясающие закаты, тюлени (!) на песчаных пляжах и один необычный аттракцион — прогулка по песку до соседнего острова во время отлива. До недавнего времени экскурсии 40 лет проводил один и тот же человек — Джон Мерфи. Вот как это выглядит:

Nicos Nicholaides

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