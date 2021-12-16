Наследница престола Нидерландов устроила вечеринку в честь своего 18-летия. Королю пришлось оправдываться, ведь в стране действуют ограничения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Королевская семья Нидерландов официально выразила сожаление по поводу вечеринки, проведенной в честь 18-летия наследницы престола принцессы Амалии на фоне действующих в стране антиковидных ограничений. Об этом сообщает BBC News.

Вечеринка состоялась 11 декабря. На ней, по данным местной прессы, присутствовал 21 гость, хотя действующие в Нидерландах правила запрещают приглашать на домашние мероприятия более четырех человек. Это вызвало критику королевской семьи в СМИ и соцсетях.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что король Виллем-Александр в беседе с ним «поразмыслив, признал, что это была плохая идея».

Вечеринка проходила в королевском дворце. Представитель королевской семьи подчеркнул, что по большей части гости находились в прилегающем к дворцу парке на свежем воздухе, где возможно было соблюдение дистанции. Все они были вакцинированы и перед мероприятием сдали дополнительные тесты.

В октябре 2020 года произошел другой скандал с участием королевской семьи Нидерландов из-за коронавируса. В то время как в Нидерландах объявили жесткий локдаун, король с королевой и младшей дочерью находились в отпуске в Греции. Семья вернулась в страну только на следующий день — после серьезной критики в СМИ.

Читайте также

Рейтинг Бориса Джонсона рухнул из-за вечеринки на прошлое Рождество, о которой узнали СМИ Обычным британцам тогда запрещали навещать даже умирающих родственников

Читайте также

Рейтинг Бориса Джонсона рухнул из-за вечеринки на прошлое Рождество, о которой узнали СМИ Обычным британцам тогда запрещали навещать даже умирающих родственников

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!