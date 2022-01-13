Роспотребнадзор осадил губернатора Подмосковья, потребовавшего пельменей в школьных столовых. Пельмени не запрещены, но поварам нельзя их лепить

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Владимир Смирнов / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 10 января встал на защиту интересов школьников — и потребовал от правительства региона в срочном порядке включить пельмени в меню. Воробьеву попытались объяснить, что блюдо якобы может представлять серьезную угрозу для учеников (все же при лепке пельменей должны соблюдаться строгие санитарные нормы). Однако губернатор стоял на своем и просил «проработать» этот вопрос с Роспотребнадзором.

А что с пельменями-то? В чем проблема? Meduza

Через три дня представители ведомства отреагировали на выступление Воробьева — и пояснили, что пельмени все же доступны российским школьникам, но готовят их не в школах.

При этом опасность для жизни действительно есть: «Пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их „из-под ножа“ (замес теста, приготовление фарша, лепка) в школьной столовой практически невозможно, так как их необходимо готовить в достаточном объеме за короткое время, а накопление продукта несет риск пищевых отравлений».

Если речь идет о замороженных пельменях, приготовленных с соблюдением всех норм и не содержащих ничего запрещенного для детского питания — к примеру, перца, то их можно сварить и подать в школьной столовой, пояснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в Роспотребнадзоре поразмышляли об идее хранить пельмени в термосе: «Приготовленные пельмени, сложенные в термос, после дороги и раздачи дети есть вряд ли будут». К тому же, такая подача «несет в себе эпидемиологические и гигиенические риски».

Непонятно, добился ли Воробьев своего, зато его коллеги точно узнали, из какого теста их губернатор. 🥁

Захотелосб

«Все учились в школе, все хотели пельменей» Губернатор Подмосковья не увидел угрозы в пельменях и потребовал накормить ими учеников (а Роспотребнадзор — против)

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«Все учились в школе, все хотели пельменей» Губернатор Подмосковья не увидел угрозы в пельменях и потребовал накормить ими учеников (а Роспотребнадзор — против)

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