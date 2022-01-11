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Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал от министра образования региона Ильи Бронштейна в срочном порядке решить вопрос с пельменями в школах.

На заседании правительства Бронштейн упомянул, что многие ученики просят добавить пельмени в меню, но санитарные нормы мешают осуществить их мечту. Подобный ответ возмутил Воробьева. Губернатор выступил с речью в защиту пельменей и гражданских прав учеников.

Избранные цитаты Воробьева

«А что с пельменями-то? В чем проблема? Нормальное желание, мы все учились в школе, и все хотели пельменей. А почему нет пельменей?»

«Они дорогие или что?»

«Слушай, [Бронштейн], разбирайся с Роспотребнадзором. Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых действительно вкусных блюд было — это пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри».

«Если дети хотят пельменей, дайте им пельменей. В чем проблема?»

«Пельмень пельменю рознь».

«Нет человека, который сейчас находится в зале или там слышит нас, который бы не ел пельмени и думал о том, что это является угрозой. Все что угодно является угрозой!»

Свое выступление Воробьев окончил повторной просьбой «проработать» вопрос пельменей и обеспечить ими всех детей, которые этого хотят («А хотят все, я уверен»). Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова пообещала разобраться с проблемой — в том числе с чересчур жесткими требованиями Роспотребнадзора.

Школьное меню ⬇️

Как приготовить пельмени. Инструкция Традиционные (с мясом или рыбой), из цветного теста, с креветками или бататом, и даже вывернутые наизнанку

Школьное меню ⬇️

Как приготовить пельмени. Инструкция Традиционные (с мясом или рыбой), из цветного теста, с креветками или бататом, и даже вывернутые наизнанку

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Фото на обложке: Shutterstock.com