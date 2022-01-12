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Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер «Kimi». Это новый фильм Стивена Содерберга с Зои Кравиц в главной роли.

IGN

По сюжету, айтишница Анджела в ходе работы обнаруживает свидетельства жестокого преступления. Она пытается доложить об инциденте начальству, но увы, ее никто не слушает. Тогда девушка решает взять все в свои руки — вот только для этого ей нужно покинуть собственную квартиру во время пандемии коронавируса. Что еще хуже, Анджела боится открытых пространств, а на улицах родного Сиэтла идут протесты, связанные с законом об ограничении передвижения бездомных.

Картина выйдет на HBO Max уже 10 февраля. Она станет 33 фильмом Стивена Содерберга.

О прошлом фильме Содерберга

«Прачечная» Стивена Содерберга: злая и смешная сатира о «Панамском архиве» С Мэрил Стрип, Антонио Бандерасом и Гэри Олдманом

О прошлом фильме Содерберга

«Прачечная» Стивена Содерберга: злая и смешная сатира о «Панамском архиве» С Мэрил Стрип, Антонио Бандерасом и Гэри Олдманом

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