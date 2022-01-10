Этот трехколесный электрокар майнит криптовалюту, пока стоит на парковке Нет, Илон Маск тут ни при чем! 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

О трехколесном электромобиле Daymak Spiritus, который во время простоя может добывать биткоины, было известно еще в октябре. А теперь канадский производитель показал настоящий прототип.

Как рассказал основатель Daymak Альдо Байокки, добавить возможность майнинга было очень логичным решением. Автомобили быстро обесцениваются, а используются редко — примерно один-два часа в день. При этом в машине по-умолчанию есть бортовой компьютер, который может зарабатывать деньги, пока машина стоит на парковке и заряжается. По подсчетам Байокки, в день может набежать от 5 до 12 долларов (в зависимости от цен на криптовалюту). Приборная панель автомобиля позволит управлять монетами и перечислять их на ходу.

Mike Chow

Как заявляют создатели, двухместный электромобиль может проехать на одной зарядке до 480 км, а также имеет функцию самоуправления, кондиционер, стереосистему с 12 динамиками и даже солнечные панели для подзарядки. На видео красная машина с логотипом в виде кленового листа едет по относительно пустым улицам, и пока не совсем понятно, соответствует ли она всем этим обещанным характеристикам.

На машины открыт предзаказ: цены начинаются от 21 495 долларов, при этом получить электрокары можно не раньше 2023 года.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!