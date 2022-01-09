Того самого робота с ОЧЕНЬ выразительным лицом привезли на выставку. Оказалось, он умеет еще и шутить

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Steve Marcus / Reuters / Scanpix / LETA

Помните робота по кличке Ameca с невероятно живой и правдоподобной мимикой? Ну, которого британский производитель гуманоидных роботов Engineered Arts представил в конце декабря 2021 года — чересчур экспрессивное лицо машины многих тогда напугало.

Engineered Arts

Так вот: оказалось, в реальности все еще удивительнее (и пугающее), чем мы думали. Engineered Arts привезла рабочий прототип Ameca на выставку электроники СES 2022, проходившую в Лас-Вегасе с 3 по 7 января. Посетители мероприятия смогли вживую посмотреть на гуманоидного робота. И не просто посмотреть, но еще и поболтать, а также послушать ехидные шутки в ответ на вопрос про бойфренда.

Взгляните сами! И обратите внимание на то, как живо Ameca поддерживает разговор с участниками выставки. На этот раз обойдемся без дисклеймера, хотя на всякий случай предупредим — уровень эффекта «зловещей долины», прямо скажем, запредельный.

Робот, который сможет написать симфонию

Давненько у нас не было шапито про эффект «зловещей долины»! Исправляемся — вот вам робот с ну очень выразительным лицом

Робот, который сможет написать симфонию

Давненько у нас не было шапито про эффект «зловещей долины»! Исправляемся — вот вам робот с ну очень выразительным лицом

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