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Британский производитель гуманоидных роботов Engineered Arts показал один из самых вдохновляющих и при этом пугающих роликов с участием своих разработок.

Engineered Arts

На видео робот по кличке Ameca с невероятно живой и правдоподобной мимикой просыпается — и начинает с недоумением моргать, оглядываясь по сторонам. В какой-то момент Ameca замечает свои руки, которые вызывают у гуманоида не меньшее удивление, чем факт пробуждения (устройство даже морщит лоб!). Вскоре Ameca обращает внимание на оператора — на лице испуг, будто человек подкрался к бедному ничего не подозревающему роботу. В конце концов гуманоид все же берет себя в руки (не буквально) и с улыбкой протягивает собеседнику руку (а вот это буквально!).

Ну а если вам вдруг мало эмоциональной Ameca, взгляните на другое творение Engineered Arts — реалистичную человеческую голову, названную Mesmer.

Engineered Arts

Успокоиться можно посмотрев вот это шапито

Робот-курьер застрял на зимней дороге в Татарстане. Прохожие его освободили! Надеемся, теперь и роботы простят человечеству издевательства над ними…

Успокоиться можно посмотрев вот это шапито

Робот-курьер застрял на зимней дороге в Татарстане. Прохожие его освободили! Надеемся, теперь и роботы простят человечеству издевательства над ними…

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