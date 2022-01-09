Мы нашли лучшее зимнее развлечение… Это лепка уточек из снега!
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Новогодние каникулы почти закончились… Но зима-то нет! А значит, у вас еще есть время слепить снеговика или устроить перестрелку снежками. Впрочем, есть идея поинтереснее — изготовить уточек из снега! Их в Японии поставили едва ли не на конвейерное производство благодаря специальному снежколепу (который, судя по фотографии ниже, предназначался для лепки песка).
Выглядит снежколеп именно так, как вы и представляете — щипцы в виде утки. Разумеется, желтые.
Работать с такими щипцами одно удовольствие. Нужно просто прижать ими снег — и он тут же примет форму маленькой утки. Вот, смотрите!
Автор видео, выложивший в твиттер ролики с утками из снега, рассказал, что заказал такой снежколеп еще два года назад на Amazon — и вот наконец опробовал. По его мнению, это идеальный способ взаимодействия со снегом: утки получаются как на выставку, а руки при этом совсем не мерзнут.