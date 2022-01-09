Мы нашли лучшее зимнее развлечение… Это лепка уточек из снега! 

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Новогодние каникулы почти закончились… Но зима-то нет! А значит, у вас еще есть время слепить снеговика или устроить перестрелку снежками. Впрочем, есть идея поинтереснее — изготовить уточек из снега! Их в Японии поставили едва ли не на конвейерное производство благодаря специальному снежколепу (который, судя по фотографии ниже, предназначался для лепки песка).

Выглядит снежколеп именно так, как вы и представляете — щипцы в виде утки. Разумеется, желтые.

Работать с такими щипцами одно удовольствие. Нужно просто прижать ими снег — и он тут же примет форму маленькой утки. Вот, смотрите!

Автор видео, выложивший в твиттер ролики с утками из снега, рассказал, что заказал такой снежколеп еще два года назад на Amazon — и вот наконец опробовал. По его мнению, это идеальный способ взаимодействия со снегом: утки получаются как на выставку, а руки при этом совсем не мерзнут.

Лучшее время года!

По Челябинской области проехался адский трамвай. Со стороны он выглядел как снежный ураган

Лучшее время года!

По Челябинской области проехался адский трамвай. Со стороны он выглядел как снежный ураган

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